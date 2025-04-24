İstanbul\'da Deprem Sonrası Çorba İkramı

İstanbul'da yaşanan depremin ardından binlerce vatandaş millet bahçesi ve parklara akın etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü geceyi parklarda geçiren binlerce kişiye sıcak çorba ikramında bulundu.

İstanbul'da dün saat 12.49'da, 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri merkezli 13 saniye süren depremde ölen yada yaralanan olmazken vatandaş büyük korku yaşadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, geceyi sokakta geçiren vatandaşın yardımına koştu.

SICAK ÇORBA İKRAMLARI YAPILACAK

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı, ve Rami Kütüphanesi'ne gelenlere sıcak çorba ikramında bulunuldu.