İstanbul\'da Depremde İşçi Atladı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme çalıştığı sırada yakalanan bir işçi 3 katlı iş yerinin birinci katından atladı.

DEPREME İŞ YERİNDE YAKALANDI

İstanbul'da bugün 12.46 sıralarında meydana gelen ve 13 saniye süren depreme bir işçi çalışırken yakalandı. İşçi, Bağcılar Mahmutbey'de bulunan 3 katlı iş yerinin birinci katından atladı.

BİNADAN ATLADIĞI ANLAR KAMERADA

İşçi düştükten sonra hafif yaralı şekilde yürüyerek uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.