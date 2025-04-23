İstanbul\'da Depremde İşçi Atladı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme çalıştığı sırada yakalanan bir işçi 3 katlı iş yerinin birinci katından atladı.
İstanbul'da bugün 12.46 sıralarında meydana gelen ve 13 saniye süren depreme bir işçi çalışırken yakalandı. İşçi, Bağcılar Mahmutbey'de bulunan 3 katlı iş yerinin birinci katından atladı.
İşçi düştükten sonra hafif yaralı şekilde yürüyerek uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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