İstanbul'da Esir Takası Müzakereleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Esir Takası Müzakereleri

04.06.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Ukrayna ile 7-8-9 Haziran'da 1200 kişilik esir takasına hazır olduklarını bildirdi.

İstanbul'da Ukrayna ile doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Kiev ile karşılıklı 1200 kişilik esir takasını 7-8-9 Haziran'da yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Medinskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hükümet toplantısında, İstanbul'daki müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Müzakerelerin ikili formatta, önce 3 saatten fazla baş başa, ardından heyetin tüm üyelerinin katılımıyla gerçekleştiğini aktaran Medinskiy, müzakerelerin çalışma dilinin Rusça olduğunu belirtti.

Barışçıl bir çözüme ilişkin Rus tarafının taslak memorandumunu sunduklarını dile getiren Medinskiy, taslağın uzun vadeli bir barışın sağlanması ve ateşkes için gerekli koşulları içeren iki bölümden oluştuğunu söyledi.

Memorandumun geçen yıl haziran ayında Putin'in formüle ettiği temel ilkelere dayandığına işaret eden Medinskiy, "Ukrayna tarafı bunu inceleyip daha sonra yorumlarını sunacağına söz verdi. Genel olarak, görüşmeler sırasında (Kiev) pozisyonunu teyit etti, bunlar iki maddeye dayanıyor. Birincisi, 30 veya 60 günlük koşulsuz bir ateşkesle başlamak. İkincisi, bu ateşkesi devlet başkanlarının zirvesine hazırlanmak için kullanmak. Tüm bunları, 28 Mayıs'ta bize sundukları memorandum seçeneklerinde ortaya koydular." ifadelerini kullandı.

İnsani meselelerin de müzakerelerde yer aldığını anımsatan Medinskiy, başka bir geçici ateşkes değil, Ukrayna'ya barış koşullarının geliştirilmesine odaklanılması çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

Medinskiy, "Kiev'e devlet başkanları düzeyinde bir toplantının mümkün olduğunu belirttik. Ancak bunun sonuçlarla esaslı bir şekilde çalışılması gerektiğini, çünkü devlet başkanlarının anlaşmanın ayrıntılarını çözmemesi, onaylaması gerektiğini, yani daha önce hazırlanmış ve üzerinde anlaşılmış bir proje üzerinde nihai kararlar alması gerektiğini söyledik." diye konuştu.

Her iki taraftan en az 1000 kişi olmak üzere, öncelikle yaralı, ağır hasta ve 25 yaş altı savaş esirleri kategorilerinde, savaş esirlerinin eşitlik ilkesiyle takasının yapılması hususunda anlaştıklarını anlatan Medinskiy, "Eşitlik için nihai rakamlar şu anda kararlaştırılıyor. Bunun muhtemelen her iki taraftan 1200 kişi olacağını ve bunun yine en büyük savaş esiri değişimi olacağını varsayıyoruz. 7-8-9 Haziran'da takasa başlamaya hazırız. Biz kendi adımıza buna tamamen hazırız." şeklinde konuştu.

Ağır yaralı savaş esirlerinin genel takas çerçevesi dışında birbirlerine acilen nakledilmesiyle ilgili konuların derhal çözülmesi için bir iletişim hattı oluşturulmasında da anlaştıklarını söyleyen Medinskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden 6 binden fazla askerin cenazesini tek taraflı olarak frigorifik araçlarla Kiev'e nakletmeyi önerdiklerini belirtti.

Medinskiy, gelecek günlerde bunu yapmaya hazır olduklarını, Ukrayna'nın elinde varsa Rus askerlerinin cenazelerini almaya hazır olduklarını bildirdiklerini kaydetti.

"Cenaze değişimi için 2-3 günlük ateşkese hala hazırız"

Güvenlik nedeniyle ateşkes yapılmadan bunu yapmanın imkansız olduğuna dikkati çeken Medinskiy, "Cephenin belirli kesimlerinde askerlerin cenazelerini toplamak için 2 veya 3 gün boyunca ateşkesler önermiştik. İlk başta önerimizi desteklediler, üzerinde çalışmaya başladılar. Ancak kelimenin tam anlamıyla iki saat sonra (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, anlaşmayı alenen reddetti. Yine de buna geri dönmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kiev'in Ukrayna topraklarından kaçırıldığı iddia edilen 339 çocuğun listesini verdiğini aktaran Medinskiy, her ismi kontrol edeceklerini kaydetti.

Medinskiy, tüm insani eylemler için etkili bir etkileşim kanalı kurulduğunu vurgulayarak, diğer konularda topun Ukrayna sahasında olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İstanbul, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Esir Takası Müzakereleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 02:13:35. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Esir Takası Müzakereleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.