İstanbul'da Esir Takası Müzakereleri

İstanbul'da Ukrayna ile doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Kiev ile karşılıklı 1200 kişilik esir takasını 7-8-9 Haziran'da yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Medinskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hükümet toplantısında, İstanbul'daki müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Müzakerelerin ikili formatta, önce 3 saatten fazla baş başa, ardından heyetin tüm üyelerinin katılımıyla gerçekleştiğini aktaran Medinskiy, müzakerelerin çalışma dilinin Rusça olduğunu belirtti.

Barışçıl bir çözüme ilişkin Rus tarafının taslak memorandumunu sunduklarını dile getiren Medinskiy, taslağın uzun vadeli bir barışın sağlanması ve ateşkes için gerekli koşulları içeren iki bölümden oluştuğunu söyledi.

Memorandumun geçen yıl haziran ayında Putin'in formüle ettiği temel ilkelere dayandığına işaret eden Medinskiy, "Ukrayna tarafı bunu inceleyip daha sonra yorumlarını sunacağına söz verdi. Genel olarak, görüşmeler sırasında (Kiev) pozisyonunu teyit etti, bunlar iki maddeye dayanıyor. Birincisi, 30 veya 60 günlük koşulsuz bir ateşkesle başlamak. İkincisi, bu ateşkesi devlet başkanlarının zirvesine hazırlanmak için kullanmak. Tüm bunları, 28 Mayıs'ta bize sundukları memorandum seçeneklerinde ortaya koydular." ifadelerini kullandı.

İnsani meselelerin de müzakerelerde yer aldığını anımsatan Medinskiy, başka bir geçici ateşkes değil, Ukrayna'ya barış koşullarının geliştirilmesine odaklanılması çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

Medinskiy, "Kiev'e devlet başkanları düzeyinde bir toplantının mümkün olduğunu belirttik. Ancak bunun sonuçlarla esaslı bir şekilde çalışılması gerektiğini, çünkü devlet başkanlarının anlaşmanın ayrıntılarını çözmemesi, onaylaması gerektiğini, yani daha önce hazırlanmış ve üzerinde anlaşılmış bir proje üzerinde nihai kararlar alması gerektiğini söyledik." diye konuştu.

Her iki taraftan en az 1000 kişi olmak üzere, öncelikle yaralı, ağır hasta ve 25 yaş altı savaş esirleri kategorilerinde, savaş esirlerinin eşitlik ilkesiyle takasının yapılması hususunda anlaştıklarını anlatan Medinskiy, "Eşitlik için nihai rakamlar şu anda kararlaştırılıyor. Bunun muhtemelen her iki taraftan 1200 kişi olacağını ve bunun yine en büyük savaş esiri değişimi olacağını varsayıyoruz. 7-8-9 Haziran'da takasa başlamaya hazırız. Biz kendi adımıza buna tamamen hazırız." şeklinde konuştu.

Ağır yaralı savaş esirlerinin genel takas çerçevesi dışında birbirlerine acilen nakledilmesiyle ilgili konuların derhal çözülmesi için bir iletişim hattı oluşturulmasında da anlaştıklarını söyleyen Medinskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden 6 binden fazla askerin cenazesini tek taraflı olarak frigorifik araçlarla Kiev'e nakletmeyi önerdiklerini belirtti.

Medinskiy, gelecek günlerde bunu yapmaya hazır olduklarını, Ukrayna'nın elinde varsa Rus askerlerinin cenazelerini almaya hazır olduklarını bildirdiklerini kaydetti.

"Cenaze değişimi için 2-3 günlük ateşkese hala hazırız"

Güvenlik nedeniyle ateşkes yapılmadan bunu yapmanın imkansız olduğuna dikkati çeken Medinskiy, "Cephenin belirli kesimlerinde askerlerin cenazelerini toplamak için 2 veya 3 gün boyunca ateşkesler önermiştik. İlk başta önerimizi desteklediler, üzerinde çalışmaya başladılar. Ancak kelimenin tam anlamıyla iki saat sonra (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy, anlaşmayı alenen reddetti. Yine de buna geri dönmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kiev'in Ukrayna topraklarından kaçırıldığı iddia edilen 339 çocuğun listesini verdiğini aktaran Medinskiy, her ismi kontrol edeceklerini kaydetti.

Medinskiy, tüm insani eylemler için etkili bir etkileşim kanalı kurulduğunu vurgulayarak, diğer konularda topun Ukrayna sahasında olduğunu sözlerine ekledi.