İstanbul'da FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 'Kıskaç-20' operasyonu kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Operasyon sonucunda 21 şüpheli yakalandı ve yapılan aramalarda para ve dijital materyaller ele geçirildi.

04.07.2024 18:35
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FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonunun İstanbul ayağında 21 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bugün duyurduğu "Kıskaç-20" operasyonu kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları HTS ve ankesör kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilere yönelik 28 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 500 avro, 610 dolar ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonlarında 108 zanlının gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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