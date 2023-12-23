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İstanbul'da Fırtına Uyarısı

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren başlayan fırtına nedeniyle Fatih, Bakırköy ve Küçükçekmece sahillerinde şiddetli rüzgar ve dev dalgalar oluştu. AKOM tarafından yapılan uyarıda vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

İstanbul\'da Fırtına Uyarısı
23.12.2023 - 15:21,
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İSTANBUL'da öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Dün akşam AKOM, İstanbul için fırtına uyarısında bulunurken Fatih, Bakırköy ve Küçükçekmece sahillerinde dev dalgalar oluştu.

İSTANBUL Valiliği ve AKOM tarafından bugün İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı. Bugün öğle saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle Fatih, Bakırköy ve Küçükçekmece sahillerinde şiddetli rüzgar ile denizde dev dalgalar oluştu. Menekşe ve Florya sahillerinde, denizde oluşan dalgalar, kameraya yansıdı. Fırtına uyarısına rağmen vatandaşların sahilde yürüyüş yaptıkları görüldü. Bazı vatandaşlar, oluşan dalgaları cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Fırtınanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

AKOM tarafından yapılan fırtına uyarısında, "İstanbul'da rüzgarın Cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (50-80km/s) esmesi bekleniyor. Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
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