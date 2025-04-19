İstanbul'da Gece Yoğun Sis

İstanbul'da gece saatlerinde sis etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası'nda gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İstanbul, Anadolu Yakası'nda gece saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yüksek kesimlerde oldukça düştü. Çamlıca Camii minareleri ve Çamlıca Tepesi'ndeki bayrak direği adeta görünmez oldu. O anlar Çamlıca Camii'nden ve Çamlıca Tepesi'nden görüntülendi.