İstanbul'da Geleneksel İftar Programı - Son Dakika
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İstanbul'da Geleneksel İftar Programı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, iftar programında kardeşlik ve umut vurgusu yaptı.

06.03.2025 21:16
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Hamdolsun bugünlere Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kavuştuk. Ülkemizin, siz kardeşlerimizin omzunda daha güzel günlere taşınacağını umuyorum." dedi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Üniversiteler Birimince İstanbul Üniversitesi'nde "Geleneksel Büyük Kampüs İftarı" düzenlendi.

Beyazıt Kampüsü'nde yapılan programda konuşan Özdemir, mübarek ramazanın tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni etti.

Özdemir, bir sonraki yıl Müslümanlarla özgür Gazze'de ramazan ayında bir araya gelmeyi dileyerek, "Kıymetli kardeşlerimiz, aslında çok kadim geçmişi olan bir üniversitenin, çok sıkıntılı dönemlere ev sahipliği yapan bir kampüsün, çok kutlu bir yükselişe de tanık olan meydanın dibindeyiz. Hamdolsun bugünlere Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kavuştuk. Ülkemizin, siz kardeşlerimizin omzunda daha güzel günlere taşınacağını umuyorum." diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise kardeşlik duygusunu ve samimi ortamı sağlayan İstanbul Üniversitesi Teşkilatı ile öğrenci kollarına teşekkür etti.

Siyasetin oy kullanma meselesi olmadığını dile getiren İbiş, "Siyaset, ülkemizin sorunlarına baş koyma meselesidir. Bizler burada bir şeyler yapmaya çalışıyorsak ülkemizi, milletimizi sevdiğimizden dolayıdır. 'Bir genç olarak bizler ne yapabiliriz?' diyerek bu yola çıktık. Siyasi görüşü hangi parti olursa olsun, bu sofrada milli manevi duyguları ortak olan gençlerle bir aradayız." ifadelerini kullandı.

İftar öncesinde protokol üyeleri, gençlerle sohbet etti. Akşam ezanının okunmasının ardından katılımcılar oruçlarını hep beraber açtı.

Program sonrasında katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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