İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Devam Ediyor

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(İSTANBUL)- Dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul'da aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) beklenen yağış konusunda dün bir uyarı yayınlamıştı. Gök gürültülü sağanak yağış, özellikle Anadolu yakasında aralıklarla etkili oldu. Bugün de öğle saatlerinde yağmur geçişleri oldu. Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanan çok sayıda İstanbullu zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, yağmur geçişlerinin önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.