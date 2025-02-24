İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde buzlanmanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

24.02.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde buzlanmanın da etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte çarşamba gününden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle bazı bölgelerde buzlanmalar meydana geldi.

Ara sokak ve caddelerde buzlanma nedeniyle araçların yavaş ilerlemesi trafikte sıkışıklığa yol açtı.

Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı İETT hatlarındaki seferlerde gecikme ve iptaller yaşanıyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasında trafik iki yönlü ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den itibaren başlıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu- Mecidiyeköy, Avcılar- Küçükçekmece arasında trafik ağır ilerliyor.

TEM otoyolu Ankara istikametinde Seyrantepe- Gaziosmanpaşa arasında trafik yoğunluğu oluştu.

Basın Ekspres Caddesi'nin her iki yönünde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Toplu taşımada yoğunluk

Öte yandan haftanın ilk iş gününde işe ve okula gitmek isteyenlerin, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Altunizade metro ve metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Diğer noktalarda da işe gitmeye çalışan vatandaşlar sıra nedeniyle toplu taşıma araçlarına binmekte zorlandı.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 58, Anadolu Yakası'nda yüzde 78'e kadar ulaşırken, kent genelinde yüzde 67'ye çıktı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, istanbul, Güncel, trafik, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
07:45 Ali Koç’un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe’den yanıt Ali Koç'un MHP genel başkanı olacağı iddiasına Fenerbahçe'den yanıt
07:45 Kars Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı
07:24 AK Partili Şamil Tayyar’dan MKYK tepkisi AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi
16:33 Görüntüler Erzurum’dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı Görüntüler Erzurum'dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı
16:20 Jakirovic’in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe’yi 1-0 mağlup etti Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti
16:15 Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
16:13 İsrail savaş uçaklarından Nasrallah’ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş
16:10 Türkiye’de tartışılan derbinin hakemi Vincic, ülkesinde de haberlere konu oldu Türkiye'de tartışılan derbinin hakemi Vincic, ülkesinde de haberlere konu oldu
16:05 31 Mart’ta kaybeden iki belediye başkanı, AK Parti MKYK listesinde 31 Mart'ta kaybeden iki belediye başkanı, AK Parti MKYK listesinde
15:35 Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP’nin Genel Başkanı olacak Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak
15:34 Erdoğan, 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi İşte kesinleşen MKYK listesi Erdoğan, 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi! İşte kesinleşen MKYK listesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 10:38:07. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.