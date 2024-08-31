Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı: 5 yaralı

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İstanbul Valiliği, Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırıda yaralanan 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, gece 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Yaralılar tedavi altına alınırken, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna'da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şahısların yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gece saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda hastane binası ve bir ambulans da zarar görmüştü.