İstanbul'da Hava Muhalefeti Nedeniyle Vapur Seferlerinde İptaller ve Gecikmeler Yaşanabilir - Son Dakika
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İstanbul'da Hava Muhalefeti Nedeniyle Vapur Seferlerinde İptaller ve Gecikmeler Yaşanabilir

İstanbul'da hava muhalefeti sebebiyle bazı vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi. Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iptal edilen seferler için kurumun internet sitesinden bilgi alınabileceği belirtildi.

14.08.2024 18:18
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İstanbul'da, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği, iptal edilen seferler için kurumun internet sitesinden bilgi alınabileceği belirtilerek, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle 17: 50 Poyraz-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı- Sarıyer seferinin Poyraz kalkışı yapılamayacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Hava Muhalefeti Nedeniyle Vapur Seferlerinde İptaller ve Gecikmeler Yaşanabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Hava Muhalefeti Nedeniyle Vapur Seferlerinde İptaller ve Gecikmeler Yaşanabilir - Son Dakika
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