İstanbul'da Huzur Uygulaması: 532 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Huzur Uygulaması: 532 Gözaltı

İstanbul'da yapılan huzur uygulamasında 532 şüpheli gözaltına alındı, birçok silah ve uyuşturucu bulundu.

12.10.2024 14:16
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İstanbul'da düzenlenen "huzur" uygulamasında aranan 532 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün, il genelinde, 220 noktada, 2 bin 447 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Liman Şube botunun katılımıyla "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildiği belirtildi.

Uygulamada 288 bin 3 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığı aktarılan açıklamada aranan 532 kişi ile 198 yoklama kaçağının yakalandığı, 567 kişinin ise gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 58 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 1147 fişeğin muhafaza altına alındığına dikkati çekilerek, denetimlerde 3 kilo 194 gram uyuşturucu madde ve 94 hap yakalandığı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 328 bin 635 liranın ele geçirildiği bildirildi.

Toplam 42 bin 896 araç ve 4 bin 613 motosikletin kontrol edildiği, 2 bin 441 araç ile motosiklete ve 162 sürücüye işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, 21 aracın trafikten men edildiği, 1 milyon 493 bin 357 lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, 372 umuma açık yerin denetlendiği, 35 iş yeri ve 8 kişiye idari işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Huzur Uygulaması: 532 Gözaltı - Son Dakika

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