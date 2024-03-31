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İstanbul'da İmamoğlu önde gidiyor - Son Dakika
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İstanbul'da İmamoğlu önde gidiyor

İstanbul\'da İmamoğlu önde gidiyor

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da yapılan oy sayımına göre, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önde gidiyor.

31.03.2024 21:35  Güncelleme: 21:39
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31 Mart yerel seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ediyor. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 21.30 itibarıyla İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. Sayılan oylara göre; CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 55.87 oy oranı ile yarışı önde götürüyor. Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ise yarışı 39.66'lık oy oranıyla ikinci sırada geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, sayılan oylara göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP 55.87, AK Parti yüzde 39.66, Yeniden Refah Partisi, 2.16, DEM Parti, 1.73, İYİ Parti yüzde 0.59.

İstanbul'da oy sayma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da İmamoğlu önde gidiyor - Son Dakika

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