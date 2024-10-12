İstanbul'da Kaçak Oto Operasyonu

Güncel

İstanbul'da oto sanayi sitelerindeki bazı iş yerlerine yapılan operasyonda kaçak olarak ülkeye getirilen 10 otomobil ve motor parçaları ele geçirildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, İkitelli, Kartal ve Bostancı oto sanayi sitelerindeki bazı iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 kişiyi gözaltına alırken, iş yerlerinde yapılan aramalarda yurt dışından yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 10 otomobil, 64 motor bloğu ile 12 motor beyni ele geçirildi.

Vergi Dairesi Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimler sonucunda da iş yerlerine toplam 350 bin lira ceza kesildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 6 şüpheli hakkında da sevk edildikleri adliyede adli kontrol hükümleri uygulandı.