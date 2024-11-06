İstanbul\'da Kaçak Silah Operasyonu

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak silah taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, bir süre takibe aldıkları şüpheli araçtaki M.G. ve M.U'yu gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 200 yivsiz av tüfeği ile 50 yivsiz av tüfeği namlusu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.