İstanbul'da Kaçak Ürün Operasyonu: 500 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

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(İSTANBUL)- İstanbul polisi, Fatih'te bazı satış ofisi ve depolara baskın yaptı. Yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen yaklaşık yarım milyar lira değerinde, 10 bin 103 adet dünyaca ünlü markalara ait çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer, gözlük ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te 6 satış ofisi ve 6 depoda gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğunu belirledi ve operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon TL olan 10 bin 103 adet dünyaca ünlü markalara ait çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer, gözlük ele geçirildi. Şüpheliler ise gerekli ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamının serbest bırakıldığı öğrenildi.