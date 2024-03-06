İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 129 bin 386 şişe parfüm ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerçekleştirilen suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, saha incelemesinde, yasa dışı yollarla ülkeye getirdiği kaçak parfümleri piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan bir şüpheli tespit etti.
Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Bayrampaşa ilçesinde belirledikleri 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda farklı markalara ait 129 bin 386 şişe parfüm ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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