İstanbul'da Kadın Cinayeti: Berivan Önala Öldürüldü - Son Dakika
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İstanbul'da Kadın Cinayeti: Berivan Önala Öldürüldü

Eşi Erhan Önala tarafından öldürülen Berivan Önala'nın katledilmesi sonrası Erhan intihar etti.

10.10.2024 16:26
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(İSTANBUL) Geçtiğimiz hafta İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katledildiği İstanbul'da yine kadın cinayeti işlendi. Berivan Önala adındaki kadın Prof. Dr. Mashar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde eşi Erhan Önala tarafından öldürüldü. Uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan Erhan Önala cinayetten sonra intihar etti.

Geçen hafta İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in katledildiği İstanbul'da yine kadın cinayeti işlendi.

Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Berivan Önala, öğle saatlerinde Prof. Dr. Mashar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde eşi Erhan Önala tarafından öldürüldü. Uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkan Erhan Önala cinayetten sonra intihar etti. Olaydan sonra çok sayıda polis ve sağlık ekibi hastane bahçesindeki ormanlık alana sevk edildi.

Berivan Önala'nın hastanedeki randevusuna eşi Erhan Önala ile birlikte gittiği belirtildi. Erhan Önala'nın da eşini katlettikten sonra kamera açısının olmadığı bir bölgede intihar ettiği öğrenildi. Erhan Önala'nın uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu kaydedildi. Ancak Erhan Önala'nın şartlı tahliye ile salıverilmiş bir hükümlü olduğu bilgisi ise henüz doğrulanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kadın Cinayeti: Berivan Önala Öldürüldü - Son Dakika

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