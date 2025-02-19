İstanbul'da Kar Kalabalığı

Güncel

İstanbul'da kar yağışıyla birlikte Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'daki toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk devam ediyor.

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve akşama doğru etkisini artıran kar yağışı nedeniyle işlerinden evlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da bulunan metro ve metrobüs bağlantı noktalarının istasyon girişlerinde büyük kalabalıklar oluştu.

Metroya binmek için Mecidiyeköy istasyonuna gelenler, turnikeler kısmına kadar kuyruk oluşturdu.

Vatandaşların araca binebilmek için bekleme sürelerinin bir saate yaklaştığı öğrenildi.

Zincirlikuyu'da metrobüs hattı ile Yenikapı-Osmanbey metrosunu birbirine bağlayan alt geçitlerde de vatandaşların kalabalık nedeniyle yürümekte zorluk çektiği görüldü.