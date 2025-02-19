İstanbul'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara

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(İSTANBUL) İstanbul Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisiyle yarın tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Gül, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" dedi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğleden sonra şiddetini artırdı. Kentte sabah ve öğle saatlerinde diğer çalışma günlerinde olduğu gibi seyreden trafik 16.00 itibariyle yoğunlaşmaya başladı. İBB trafik haritasına göre saat 16.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72'ler civarında.

İstanbul Valisi Davut Gül de yoğun kar yağışı ve buzlanma beklentisiyle yarın tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Vali Gül'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Vatandaşlarmızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim"

" Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim."