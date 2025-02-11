İstanbul'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil

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(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle çarşamba günü il genelindeki eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kentin batısı ve kuzeyindeki ilçelerde yaşamı olumsuz etkilemişti. Valilik bugün için 9 ilçede okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Kar yağışının etkisini artırması beklenen yarın için de il genelinde tatil kararı alındı. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır."