İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil - Son Dakika
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İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil

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İstanbul'da kar yağışı nedeniyle eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime Cuma günü bir gün ara verildi.

20.02.2025 19:14
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Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) İstanbul Valisi Davut Gül, kenti etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla, bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine Cuma günü, 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Gül, "Bu gece 00.00 itibarıyla, her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır." dedi.

Kentte aralıklarla etkili olmaya devam eden kar yağışıyla ilgili İstanbul valisi Davut Gül AFAD İl Müdürlüğü'nden açıklamalarda bulundu. Bugün tatil olan okulların yarın da tatil edildiğini, kuryelerin trafiğe çıkışlarının da gece yarısından itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını açıklayan Vali Gül'ün verdiği bilgiler şu şekilde:

"İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen karla mücadele çalışmalarında 10 bin 147 araç, 35 bin 731 personel görev yapmaktadır. Kar yağışının etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren çalışmalarda toplam 21 bin 194 ton tuz, 500 ton solüsyon ve 43 ton üre kullanılmıştır.

"Bin 100 evsiz otellere, geçici barınma merkezlerine yerleştirildi"

Sokaklarda yaşayan bin 100 evsiz hemşehrimiz, İstanbul Valiliği koordinasyonunda, bulunduğu noktalardan alınarak otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirilmiştir. 18 Şubat Salı gününden bu yana, şehrimizde toplam 139 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir.

Cuma ve Cumartesi günleri, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere devam edeceği tahmin edilen yağışların, kuzey ve yüksek kesimlerde etkili olacağı beklenmektedir. Pazar günü beklenen kar yağışının genellikle İstanbul'un Avrupa yakasında etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildi

Valiliğimizce, resmi, özel, tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 21 Şubat 2025 Cuma günü, 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kimler idari izinli sayılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malül gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelimiz de idari izinli sayılacaktır. Ancak, 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu, sağlık, emniyet ve karla mücadele alanlarında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personellerimizi kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan, hangi meslek grubunda olursa olsun, çalışan anneler de belirtilen tarihlerde idari izinli sayılacaktır.

Alınan bu karar, üniversiteleri ve özel kurs niteliği taşıyan işletmeleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir.

00.00 itibariyle motosiklet araçları ve kuryeler trafiğe çıkamayacak

Bu gece 00.00 itibarıyla, her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır."

Kaynak: ANKA

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