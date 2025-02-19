İstanbul'da Kar Yağışı Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Kar Yağışı Tedbirleri Alındı

İstanbul Valiliği, kar yağışına karşı tedbirleri açıkladı; araç kullanımı ve dışarı çıkma uyarısı yapıldı.

19.02.2025 13:49
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İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle alınan tedbirleri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre il genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının, 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Kar yağışının vatandaşların hayatında oluşturabileceği olumsuz etkilerin önüne geçebilmek için bir dizi tedbirin hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, alınan tedbirleri şöyle sıralandı:

"Bu kapsamda, İstanbul Afet Müdahale Planı (TAMP), 19 Şubat Çarşamba günü saat 08.30 itibarıyla AFAD İl Merkezi ve 39 ilçede 24 saat esasıyla çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamında oluşturulan 23 ana çalışma grubu, bu süreçte çalışmalarına aralıksız devam edecektir. Otoyol, köprü, viyadük ve tüm ana yollarda buzlanmalara karşı karayolları, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ekiplerimiz ve özel otoyol işletmecileri planlanmış faaliyetleri yerine getirecektir. Emniyet birimleri, kar lastiği denetimlerini aralıksız devam ettirecektir. Otoyol kenarlarında oluşturulan depo alanlarının, kar yağışının yoğunluğunu artırdığı saatlerde, yüksek tonajlı araçlara öncelik verilecek şekilde araç konuşlanma merkezi olarak kullanılması sağlanacaktır."

Evsizlerin sokakta kalmasına kesinlikle izin verilmeyeceği, bu süreçte de evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşların önceden belirlenen konaklama mekanlarına yerleştirilmeye devam edileceği belirtilen açıklamada, sokakta yaşayan evsizlerin 112'ye bildirilmelerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, tedbirlere ilişkin, "Elektrik, su, doğal gaz ve diğer altyapı hizmetlerinde mevcut müdahale ekip sayıları artırılarak yaşanabilecek sorunların daha hızlı çözülmesi sağlanacaktır. Acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık tedavi hizmetleri ekiplerimiz takviye edilmiştir. Olası yolda kalma durumlarında beslenme çalışma grubu gerekli tedbirleri alacak ve oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir." ifadelerine de yer verildi.

Vatandaşlara uyarılar

Sürecin en sağlıklı şekilde atlatılabilmesi için vatandaşların bazı hususlara azami hassasiyet göstermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması, özel araç kullanılmaması, ihtiyaç anında toplu taşıma araçlarının kullanılması, kar lastiği bulunmayan özel araçlarla kesinlikle trafiğe çıkılmaması, özel sektör kuruluşlarının personel ve iş planlamasını hava şartlarını takip ederek yapması." önerilerinde bulunuldu.

Açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle deniz ve hava yollarında sefer iptallerine sıkça rastlandığı kaydedilerek, söz konusu ulaşım araçlarını kullanacak vatandaşlardan, mağduriyet yaşamamaları için sefer bilgilerini önceden kontrol etmeleri istendi.

Kaynak: AA

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