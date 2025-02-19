İstanbul\'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

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İstanbul'da bazı ilçelerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler beyaza bürünen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, trafik akışı ağır seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nın kuzey ilçelerinde başladıktan sonra merkez ilçelerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin bazı bölgeleri beyaza büründü.

Özellikle trafik ve araç yoğunluğunun yaşandığı ana yolların karla kaplanması bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, bazıları da kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte zorlandı.

Hasdal Yolu'nda yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekti.

Beykoz Riva yolunun beyaza bürünmesi nedeniyle ilerleyemeyen bir sürücü aracını yol kenarına park etti.

Karın şiddetini sürdürdüğü Sultangazi ve Arnavutköy'de görüş mesafesinin düşmesi, yola çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.

Yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde trafik akışı ağır seyrediyor.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 13.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak kaydedildi.