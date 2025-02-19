İstanbul'da Kar Yağışı ve Artan Trafik

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Kamera: Hakan KAYA/Onur DURSUN

(İSTANBUL) İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Saat 16.00 sıralarında yüzde 72 civarında olan trafik yoğunluğu 18.30 gibi yüzde 90'lara çıktı.

Beklenen kar yağışı kentte etkisini akşam saatlerinde artırdı. Vatandaşlar daha çok toplu taşımayı tercih ederken metro ve metrobüs seferleri devam etti. İBB trafik haritasına göre trafik yoğunluğu da arttı. Saat 16.00 sıralarında yüzde 72 civarında olan trafik yoğunluğu 18.30 gibi yüzde 90'lara çıktı. Hem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem de İstanbul Valisi Davut Gül, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması çağrısı yapmıştı.

Taksim, İstiklal Caddesi gibi kentin merkezi yerlerinde ise yurttaşlar kar yağışının keyfini yaşadı.