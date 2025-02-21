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İstanbul'da Kar Yağışı ve Eğitim Ara

İstanbul'da beklenen tipi etkili oldu, eğitim kursları kapandı ve seferler durduruldu.

21.02.2025 17:40
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Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) Beklenen tipi İstanbul'da 16.00 civarında etkili olmaya başladı. Trafik yoğunluğu sabaha göre bir miktar artarken yine de çalışma günlerine göre oldukça düşük seviyelerde görünüyor. Valilik, hafta sonu bazı kurslarda eğitim öğretime ara verildiğini açıklarken Şehir Hatları, ikinci bir duyuruya kadar seferlerin durdurulduğunu açıkladı.

Hem meteoroloji hem de AKOM, İstanbul için kar yağışı uyarılarını tekrar ederken sabah saatlerinde kentte trafik yoğunluğu yüzde 20'lere kadar düşmüştü. Yine tahminlere göre beklenen tipi ise saat 16.00 civarında aralıklarla etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 20'lerden 35'lere çıkarken, İstanbul Valiliği de "Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir." açıklamasını yaptı.

Şehir Hatları da seferlerin yoğun tipi şeklindeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle Liman Başkanlığı kararıyla ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Bu arada, kent genelinde bazı semtlerde yoğun tipinin görüldüğü anlarda bazı semtlerde ise günlük güneşlik bir havanın hakim olduğu da gözlendi. Lastikçiler ise kış lastiği taktırmak isteyen sürücülerin ilgisiyle karşılaştı.

Kaynak: ANKA

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