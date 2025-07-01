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İstanbul'da Karikatüre Tepki

01.07.2025 00:37
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AK Parti İstanbul İl Başkanı ve belediye başkanları, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürü kınadı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve İstanbul'daki bazı belediye başkanları, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Özdemir, sözde karikatürü şiddetle kınadığını ifade ederek, "Bu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ve Hazreti Musa'ya karşı kasıtlı ve alenen yapılmış alçak bir saldırıdır. Bu milletin inançlarına, kutsallarına saldırarak gündem oluşturmak ne sanat ne de basın özgürlüğüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür saldırıların amacının toplumda kaos ve gerilim üretmek olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu nedenle vatandaşlarımızı soğukkanlılığa, sağduyuya ve hukuki sürece güvenmeye davet ediyorum. Bu oyuna gelmeyeceğiz, sokakları tahrik zeminine çevirmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz, bununla birlikte inançlarımızla dalga geçilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, sözde karikatür bahanesiyle yapılan provokasyonun ne sanatla ne ifade özgürlüğüyle açıklanamayacağını vurgulayarak, "Bu, doğrudan inançlarımıza ve toplumsal barışımıza yönelik bilinçli bir saldırı. Leman dergisinin ilk skandalı değil, belli ki son da olmayacak. Devletimiz gereğini yaptı, yapıyor. Kutsallarımıza saldıranlar daima karşısında bizi bulacak." ifadelerini kullandı.

"Bu millet, Peygamber sevgisini kalbinde taşır"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hakaret içeren sözde mizahı en sert şekilde lanetlediğini belirterek, "İnancımıza, değerlerimize ve kutsallarımıza yönelik bu seviyesiz saldırı, ifade özgürlüğü değil, açık bir nefret ve düşmanlıktır. Toplumumuzun vicdanında çoktan mahkum edilen bu alçaklığın, adalet önünde de en ağır şekilde karşılık bulmasını temenni ediyorum." paylaşımı yaptı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bir mizah dergisinin yayımladığı, alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatür hakkında uzun uzun yazsak da 'o' zihniyetin anlayacağını zannetmiyorum. Lafı uzatmaya gerek yok, lanetlediğimiz bu eylemin karşısındaki çizgimiz nettir." değerlendirmesinde bulundu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise karikatüre imza atan, kendini mizah dergisi olarak tanımlayan grubun çirkin yayınını lanetlediğini belirterek, "İfade özgürlüğü bahanesiyle kutsallarımıza yapılan bu alçakça saldırıyı asla kabul edemem. Bu kirli zihniyetin, aziz milletimiz nezdinde de hiçbir zaman karşılık bulmayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Karikatür bahanesiyle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve Hazreti Musa'ya yönelik yapılan bu alçakça saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Bu tür eylemler, ifade ya da basın özgürlüğü değil, apaçık bir din düşmanlığı ve bilinçli bir provokasyondur. Leman dergisi tarafından sergilenen bu sorumsuz yaklaşım hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu millet, Peygamber sevgisini kalbinde taşır. Bu sevgiyi hedef alanlar bilsinler ki bu topraklarda kutsallara uzanan her el, halkın vicdanına çarparak geri döner."

"Bu tür hadsiz girişimler açık bir nefret suçudur"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da paylaşımında dergiyi lanetleyerek, "En kıymetlimiz Efendimize dil uzatma hadsizliğinde bulunanların yaptıkları mizah değil, alenen alçaklıktır. Aziz milletimizin vicdan mahkemesinde mahkum olan bu çukur zihniyetin, hukuk nezdinde de hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır." açıklamasında bulundu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, dergiyi şiddetle kınadığını belirterek, "Milletimizin inançlarına ve kutsallarına dil uzatmak, hiçbir şekilde ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez, bu tür hadsiz girişimler açık bir nefret suçudur. Bu çirkin saldırının hesabının, ilgili mercilerce süratle sorulacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hazreti Muhammed'e yönelik çirkin karikatürü şiddetle kınadığını vurgulayarak, "İfade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu provokasyonlar, milletimizin sağduyusuyla ve hukukun gücüyle karşılıksız kalmayacaktır. Değerlerimize uzanan her dile karşı dimdik duracak, inancımızı ve mukaddesatımızı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." paylaşımını yaptı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise paylaşımında "Peygamber Efendimize yönelik yapılan hadsizliği şiddetle kınıyorum. İnançlarımızla alay etmek ne özgürlükle ne de mizahla açıklanabilir. Milletimizin değerlerine uzanan bu tarz saygısızlıklar asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de "İnançlarımız bizim değerlerimiz, kutsallarımızdır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'ya yönelik yapılan, mizah adı altındaki hakaret ve saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Devletimiz ve milletimiz bu alçaklığa ve provokasyona izin vermeyecektir. İfade özgürlüğü adı altında dini değerlere saldırı yapılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Abdullah Özdemir, Sosyal Medya, AK Parti, istanbul, Medya, Son Dakika

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