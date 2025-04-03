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İstanbul'da Kütüphane Haftası Etkinlikleri

İstanbul\'da Kütüphane Haftası Etkinlikleri

61. Kütüphane Haftası'nda İstanbul'da çeşitli etkinlikler 6 Nisan'a kadar sürecek.

03.04.2025 12:46
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İstanbul'da "61. Kütüphane Haftası" kapsamında bir dizi etkinlik kitapseverlerle buluşacak.

Bugün başlayan ve 6 Nisan'a kadar devam edecek etkinliklerin bu yılki teması "Üreten Kütüphaneler: Geleceğin Akıllı ve Yenilikçi Modelleri" olarak belirlendi.

İstanbul Akyaka Park AVM Kütüphanesi'nde bugün çocuklar için "Akıl ve Zeka Oyunları" yarın ise "Serbest Boyama" etkinliği düzenlenecek.

Tuzla Çocuk Kütüphanesi'nde "Kitap Ayracı Yapma", Şile İlçe Halk Kütüphanesi'nde ise "Oryantasyon ve Kitap Okuma" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy İlçe Halk Kütüphanesi'nde 25 Nisan'a kadar "Dünya Otizm Farkındalık Çocuk Resim Sergisi" ziyaret edilebilecek. Yarın da çocuklar ile kitap okuma yarışması yapılacak.???????

"Kitap Sergisi" hafta boyunca Bayrampaşa Oğuzhan İlçe Halk Kütüphanesi'nde görülebilecek.

"En Çok Kitap Okuyan Okuyucular" ve "Kitap ve Kitap Şiirleri" etkinlikleri bugün Mahmutbey Halk Kütüphanesi'nde, "Kütüphane Müdavimleri ile Söyleşi ve Ödül Töreni" etkinliği ise yarın Maltepe İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenecek.

Orhan Kemal İlk Halk Kütüphanesi'nde ise bugün "Hizmet Üreten Kütüphaneler" yarın "2024 Yılının En Çokları Ödül Töreni" düzenlenecek.

Avcılar İlçe Halk Kütüphanesi, hafta boyunca imza günü, boyama saati ve tiyatro gösterimlerine, Adalar Büyükada İlçe Halk Kütüphanesi ise "Kütüphane Oryantasyonu" ve "Masal Saati ve Kitap Ayracı Yapımı" atölyelerine ev sahipliği yapacak.

Bugün "Kitap ve Kütüphane Konulu Boyama Çalışması" Pendik İlçe Halk Kütüphanesi'nde, "Samsam" film gösterimi ve "Kitap Sergisi" ise Büyükçekmece Mimar Sinan Halk Kütüphanesi'nde okurlarla buluşacak.

Ankara ve İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle kutlanacak "61. Kütüphane Haftası", Türk Kütüphaneciler Derneği, Sosyal İnovasyon Ajansı, Halk Kütüphaneleri Derneği, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Avrasya Kütüphaneler Derneği, Okul Kütüphanecileri Derneği, Belediye Kütüphaneleri Derneği, IFLA Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri ile Okul Kütüphaneleri bölümlerinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

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