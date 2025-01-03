İstanbul'da Masalsı Rüzgar Gülleri

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İstanbul'da bulutların üstündeki rüzgar gülleri masalsı görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis Çatalca'da rüzgargülleri ile birlikte havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu. Bulutların üzerinde dönen rüzgar gülleri izleyenleri adeta masalsı bir yolculuğa çıkardı.

Megakentte etkili olan sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürürken bazı bölgelerde eşsiz manzaralar oluşmasına neden oldu. Çatalca'da bulunan rüzgar gülleri sis ile birlikte eşsiz görüntüler oluşturdu. Zaman zaman yoğun sis içerisinde kalan rüzgar gülleri adeta bulutların üzerinde dönüyormuş gibi durduğu anlar görenlerin büyük beğenisini topladı. Yolda sürücüler kısa görüş mesafesi nedeniyle zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar ise doğal manzaranın tadını çıkarttı. Öğle saatlerine kadar etkili olan sis bulutu daha sonra yavaş yavaş dağıldı. Sisin oluşum süreci bulutların oluşum sürecine benzer. Sıcak ve nemli hava ani bir soğumaya maruz kaldığı zaman mikroskobik su damlacıkları oluşur. Havada asılı halde bulunan bu su damlacıkları, görüş mesafesini kısaltır. Tanım olarak, sisin varlığından bahsedilebilmesi için görüş mesafesinin bir kilometreden kısa olması gerektiği biliniyor.