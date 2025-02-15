İstanbul\'da Minibüs Yangını

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İstanbul'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Çamlıca bağlantısında seyir halindeki 34 GBY 113 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Otoyolda yangın nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.