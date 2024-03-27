İstanbul'da Nusr-Et'e yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Nusr-Et'e yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul\'da Nusr-Et\'e yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Mahzen-22' operasyonunda, Nusr-Et isimli iş yerine yönelik silahlı saldırıda bulunan organize suç örgütü üyesi 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon kapsamında 4 ruhsatsız tabanca, fişek, çelik yelek ve kar maskesi ele geçirildi.

27.03.2024 11:13
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-22" operasyonunda, "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik silahlı saldırıda bulunan organize suç örgütü üyesi 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, elebaşılığını yurt dışında firarda bulunan Barış Boyun ve Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-22" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyon kapsamında Boyun ve Reçber'in talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş'taki "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren 5 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, operasyonda 4 ruhsatsız tabancaya, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konulduğunu kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Nusr-Et'e yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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