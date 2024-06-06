İstanbul'da Orman Yangını Riskine Karşı Yasaklama

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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının azalmasıyla birlikte orman yangını riskine karşı, belediye, kamu kurumları ve özel orman işletmeleri dışındaki ormanlık alanlara girişlerin, mangal yapmanın, tüp kullanmanın, nargile ve her türlü ateş yakmanın 10 Haziran'dan 15 Ekim tarihine kadar yasaklandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde artmış olmasına dikkat çekerek, orman yangınlarına karşı bir dizi önlem alındığını açıkladı. Açıklamaya göre, belediye, kamu kurumları ve özel orman işletmeleri dışında ormanlık alanlara girişler, mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak 10 Haziran'dan itibaren yasaklandı. Yasaklar 15 Ekim'e kadar devam edecek.

Piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanları dışında yasak

Valiliğin açıkladığı önlemler şöyle:

"-İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.

-Belirlenen alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır.

Ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılması da yasak

-Orman Yasasının 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

-Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır.

"Enerji şirketleri gerekli bakımları yapacak"

-Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tebdiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.

-Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Sokak hayvanlarını beslemek isteyenlere izin almak kaydıyla ormanlara giriş serbest

-Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlarımız, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilirler. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler.

-İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

Gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

-Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır"