İstanbul'da Ormanlık Alanlara Girişler 10 Haziran-15 Ekim Arasında Yasaklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Ormanlık Alanlara Girişler 10 Haziran-15 Ekim Arasında Yasaklandı

İstanbul\'da Ormanlık Alanlara Girişler 10 Haziran-15 Ekim Arasında Yasaklandı

İstanbul Valiliği, piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanları dışındaki ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran-15 Ekim arasında yasaklandığını duyurdu. Bu kararın, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla alındığı belirtildi. Yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı açıklandı.

06.06.2024 15:23
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İstanbul Valiliği, piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanları dışındaki ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran-15 Ekim arasında yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yazın gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığının gözlemlendiği belirtildi.

Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında İstanbul'un ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alındığı aktarılan açıklamada, piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanları dışındaki ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran-15 Ekim arasında yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmak serbesttir." denildi.

Bunlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmanın, tüp kullanmanın, nargile ve her türlü ateş yakmanın yasaklandığı bilgisi verilen açıklamada, alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Orman Yasası'nın 31. ve 32. maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tebdiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır."

Çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturulacak

Açıklamada, tüm belediyelerin orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacağı, yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracakları bildirildi.

Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşların, kimliklerini, hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile orman işletme şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilecekleri aktarılan açıklamada, bu kişilerin yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf olmadıklarına dikkati çekildi.

Açıklamada, kaymakamlıkların ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacağı vurgulanarak, gerekli hallerde kaymakamların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Bu kararların belirtilen bölgeler dışında yer alan tüm ormanlık alanlarda uygulanacağına işaret edilen açıklamada, alınan karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul'da Ormanlık Alanlara Girişler 10 Haziran-15 Ekim Arasında Yasaklandı - Son Dakika
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