İstanbul'da Ramazan Hazırlıkları Tamamlandı

17.02.2026 11:26
İstanbul'daki camiler, Ramazan için programlar ve temizlikle hazırlandı. 144 camide teravih kılınacak.

İstanbul'daki camilerde, "on bir ayın sultanı" ramazanın manevi iklimi, teravih namazından mukabeleye, itikafa ve Sakal-ı Şerif'in ziyaret edileceği ibadethanelere kadar birçok programla yaşanacak.

Kentteki camilerde vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yapılabilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlandı, detaylıca temizlik ve bakım çalışmaları yürütüldü. Ramazan boyunca camilerde gerçekleşecek ibadetlerin programları da belirlendi.

Ramazana özel ibadetler ve ecdat yadigarı asırlık geleneklerle camiler "on bir ayın sultanı"nın manevi atmosferine hazır hale getirildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Ataşehir Mimar Sinan, Eyüp Sultan, Süleymaniye ve Valide-i Cedid camileri gibi İstanbul'un her iki yakasındaki simge camiler başta olmak üzere, birçok cami 450 yıllık Osmanlı geleneği olan ve camileri ışıl ışıl süsleyen mahyalarla aydınlatıldı.

144 camide hatimle teravih namazı kılınacak

İstanbul Müftülüğü, enderun usulü ve hatimle teravih namazı kılınacak, itikafa girilecek, Sakal-ı Şerif'in ziyaret edileceği, tefsirli mukabele yapılacak ve 7 gün 24 saat açık tutulacak camilerin isimlerini yayımladı.

Buna göre, kentte ramazan boyunca 144 camide hatimle teravih namazı kılınacak.

Osmanlı sarayında alimlerin ve musikişinasların yetiştirildiği Enderun Mektebinde ortaya çıkan, uzun teravih namazlarını ilahi, salavat ve tekbirlerle güzelleştiren enderun usulü teravih bu yıl kentteki 81 caminin bazılarında her gün, bir kısmında ise belirlenen tarihlerde kılınacak.

Enderun usulü teravih geleneğinin her gün kılınacağı camiler arasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Büyük Çamlıca Camisi ve Fatih Camisi gibi kentin simge yapıları yer alıyor.

Bazı camilerde tefsirli mukabele programı düzenlenecek

Kentteki 302 cami, ramazanın belirli günlerinde Sakal-ı Şerif'e ev sahipliği yapacak. Vatandaşlar, bu camileri ziyaret ederek, Sakal-ı Şerif'i görme fırsatı bulabilecek.

Toplam 194 camide de Hazreti Muhammed'in sünnetini yerine getirmek isteyenler itikafa girebilecek.

Kentte aralarında Eyüp Sultan, Şehzadebaşı ve Büyük Çamlıca'nın da bulunduğu 92 cami, ramazan boyunca 7 gün 24 saat ibadete açık tutulacak.

Ayrıca, şehirde bulunan 96 camide ise mukabele, seçkin hafızlar tarafından okunacak, vaizler cüzün özet tefsirini yapacak.

İstanbullular, tüm bu programlarla ilgili detaylı bilgiye müftülüğün internet sitesinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

