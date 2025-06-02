İstanbul\'da Rusya-Ukrayna Görüşmeleri

(İSTANBUL) - Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerinin ikinci turunun, İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda bugün saat 13.00'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirileceği bildirildi. Görüşmeye, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılmasının beklendiği kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki toplantının, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında, İstanbu'daki Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'da başlaması planlanıyor. Toplantının açılış konuşmasını Bakan Fidan'ın yapması bekleniyor.
Toplantıya, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılması öngörülüyor.
Rusya Federasyonu'nun heyetine Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskii'nin yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve Rusya Baş İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor.
Ukrayna'nın heyetinde ise, Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.
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