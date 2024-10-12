İstanbul'da Sağanak Felç Etti

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve alt geçitleri su bastı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, Beylikdüzü'nün Yakuplu ve Gürpınar mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede bazı ana caddelerin suyla dolması nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
Bir vatandaş, su basan alt geçitte ayakkabılarını eline alarak, su birikintisinde çoraplarıyla yürüdü.
Bir başka caddeye dolan su kaldırımla yolu adeta birleştirdi. Vatandaşların biriken su nedeniyle yürümekte zorlandığı, yolda rögarın taştığı görüldü.
Beylikdüzü ile Bahçeşehir arasındaki ana yolda trafik durma noktasına geldi.
Gürpınar Köyiçi'nde de araçlar, suyla dolan yollarda bir süre mahsur kaldı.
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