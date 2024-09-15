İstanbul'da Sağanak Yağış Yol ve Trafiği Etkiledi - Son Dakika
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İstanbul'da Sağanak Yağış Yol ve Trafiği Etkiledi

İstanbul'da sağanak yağış yolları göle döndürdü, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik yoğunluğu %51 ile yükseldi.

15.09.2024 19:03
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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Anadolu Yakası Beykoz ilçesinde yollar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Uyarıların ardından İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Beykoz başta olmak üzere bazı ilçelerde yağış etkili oldu. Beykoz'da bulunan bazı caddeler yoğun yağış nedeniyle göle döndü. Sular altında kalan yolda ilerlemekte güçlük çeken yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağış sonrasında İBB verilerine göre Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 51 seviyelerini gördü. Yağışların İstanbul'da akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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