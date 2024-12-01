İstanbul\'da Sahte İçki Alarmı

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(İSTANBUL)- Son günlerde sahte içkiden 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yoğun bakımda bulunduğu İstanbul'da polis bazı adreslere baskın yaptı. 5 kişi gözaltına alındı.

Son günlerde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt ve Ümraniye ilçelerinde sahte içki içen 15 kişi zehirlendi. Zehirlenenlerden 7'si tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybederken, 8 kişinin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

Ölümlere ilişkin polis Aksaray semtinde bazı eğlence merkezlerinde denetimlerini sıkılaştırdı. Dün yapılan denetimlerde farklı boyutlarda 18 şişe ile 149 litre bandrol bulunmayan sahte alkol ele geçirildi. Eğlence merkezi sorumlusu 2 kişi gözaltına alındı. Zehirlenen bir kişinin sahte alkolü Kalenderhane Mahallesi'nde siyah bir minibüsten aldığını ifade etmesi üzerine bölgede tarife uyan bir minibüs 2 adet 1.5 litre ve 2 adet 0,75 litre şişe içerisindeki sahte alkol ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca Aksaray Mahallesi'nde de aldıkları alkolden zehirlenenlerin ortaya çıkması üzerine polis, Küçük Langa Caddesi'nde kaçak alkol

satan işletmede de bir şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Yasası kapsamında işlem yapıldığı ve adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.