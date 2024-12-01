İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Gözaltı

İstanbul\'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Gözaltı

İstanbul'da sahte içki satışına yönelik denetimlerde 5 kişi gözaltına alındı, 149 litre sahte içki ele geçirildi.

01.12.2024 11:16
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İstanbul'da sahte içki satışına yönelik denetimlerde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte ve kaçak içki ölümlerinden sonra denetimleri sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te 30 Kasım'da eğlence yerlerinde yaptıkları denetimlerde, farklı ebatta 18 şişe ile 149 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirdi.

Yapılan çalışmalarda, 28 Kasım'da bir kişinin alkolden zehirlenip hastaneye kaldırıldığının anlaşılması üzerine, bu kişinin Fatih'te Kalenderhane Mahallesi'nde siyah bir minibüsten içki aldığı tespit edildi.

Minibüsten belirli saatlerde alkol satışı yapıldığını belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada 1,5 litre ve 0,75 litrelik 2'şer şişe sahte içki ele geçirdi. Minibüsteki E.C, M.R. ve A.C. gözaltına alındı.

Öte yandan, Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'ndeki bir dükkandan içki alan M.B'nin, M.Ö. isimli kadınla birlikte, tükettikleri alkolden zehirlendikleri ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirlendi.

Aynı işletmeden aldığı sahte içkiden az miktarda tüketen Z.S'nin de hastaneye kaldırıldığı tespit edildi.

Polis, kaçak alkolün satıldığı işletmede şüpheli B.S. ile başka bir işletmenin sorumlusu I.I.P'yi de gözaltına aldı.

Zanlılar, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sahte İçki Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

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