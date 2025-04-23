İstanbul'da Sakura Çiçekleri Açtı - Son Dakika
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İstanbul'da Sakura Çiçekleri Açtı

Sakura ağaçları, İstanbul'da havaların ısınmasıyla çiçek açtı, ziyaretçilere görsel şölen sundu.

23.04.2025 11:14
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Baharın müjdecisi kabul edilen sakura ağaçları, İstanbul'da çiçek açtı.

İstanbul'daki park ve bahçelerde, korularda bulunan sakura ağaçları, havaların ısınmasıyla birlikte çiçeklenmeye başladı.

Baltalimanı Japon Bahçesi'nde pembenin en güzel tonlarını bünyesinde barındıran sakuralar da ziyaretçilerine ilkbaharın güzelliğini sunuyor. Ağaçların oluşturduğu görsel şölen, ziyaretçileri büyülüyor.

Bahçeye gelenler, Japon kültüründe önemli bir yer tutan sakura ağaçlarının çevresinde fotoğraf çektirip anı ölümsüzleştiriyor.

"Çiçeklerin ömrü kısa, dostluğumuz uzun olsun"

Eşiyle birlikte sakura ağaçlarını görmek için bahçeye gelen Levent Dökmen, "Moral, motivasyon bulmamızı sağlıyor iş yoğunluğu içerisinde. İnsanın hayata daha pozitif bakmasına yardımcı oluyor doğrusunu söylemek gerekirse. Biz de kısa süre alan bu fırsatı değerlendirmek istedik. Bol bol fotoğraf çektik, hafızayı tamamen doldurduk diyebiliriz fotoğraflarla." diye konuştu.

Sakuraların, eskiye dayanan bir dostluğun simgesi olduğunu kaydeden Dökmen, şunları söyledi:

"Bildiğim kadarıyla Abdülhamit Han'a kadar dayanan bir dostluğun simgesi bu. Japonlar olsun, Güney Koreliler olsun bize karşı, bizim zamanında yapmış olduğumuz iyilikler karşısında çok vefalılar. Bu noktada gerçekten saygın karakteristik bir milletler. Umarım bu vesileyle bunun gibi aramızdaki dostluk, arkadaşlık, kardeşlik bağı biraz daha artarak devam eder diye temenni ediyorum. Çiçeklerin ömrü kısa, dostluğumuz uzun olsun. Gerçekten insanın ruhunu yenilemesine ciddi anlamda katkı sağlıyor. İş yoğunluğunun ardından böyle yerlerde insan olduğumuzu hatırlıyoruz. Kısa süreli olan bu güzelliği kimse kaçırmamalı. "

" Japonya'ya gitmeye gerek yok, burası da çok güzel"

Elif Leventoğlu da çiçeklerin güzelliğinin büyülediğini belirterek, "Çok güzeller. Şehrin kalabalığında çıkıp buraya gelmek çok güzel oldu. Ağaçlar, çiçekler çok güzel. Zaten çok kısa bir süre burada açıyorlar. Japonya'ya gitmeye gerek yok, burası da çok güzel. Zaten Türk-Japon dostluğu için de çok güzel bir yer yapılmış. Çok güzel düşünülmüş. Çok memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

Mualla Ertürk, arkadaş grubuyla sakura ağaçlarını görmeye geldiklerini kaydederek, şunları dile getirdi:

"Çiçeği biliyordum ama sakuranın bu olduğunu bilmiyordum. Hakikaten çok güzel, çok muhteşem. Herkesin gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben Başakşehir'de oturuyorum. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ismi de bu çiçekten geliyor. Muhteşem bir çiçek, ömrü de demek ki bu yüzden kısa. Ömrümüz de kısa, hayatta hiç bir şeyi ertelemeye değmez, herkes gelip görmeli."

Yalnızca kısa bir süre seyrine doyulan ve "kiraz çiçeği" anlamına da gelen "sakura" martın son haftası ile nisan ayının ilk haftası arasında çiçeklerini açıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sakura Çiçekleri Açtı - Son Dakika

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