İstanbul'da Sapkın Parti Operasyonu: 25 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Sapkın Parti Operasyonu: 25 Gözaltı

İstanbul\'da Sapkın Parti Operasyonu: 25 Gözaltı

İstanbul'da cinsel içerikli videolar paylaşarak yılbaşı öncesi sapkın bir parti düzenlemeye çalışan 25 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli BDSM malzemeleri ele geçirildi.

30.12.2024 13:47  Güncelleme: 13:50
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İSTANBUL'da internette cinsel içerikli videolar paylaşıp, Kadıköy'de bir adreste yılbaşı öncesi sapkın parti düzenleme hazırlığı yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 2 organizatörün de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda sözkonusu videoların 4 suç kaydı bulunan T.T. ile 2 suç kaydı olan L.S. isimli kişiler tarafından yayınlandığını belirledi. Polis ekipleri şüphelilerin Kadıköy'de bir kafede yılbaşı öncesi sapkın parti düzenleme hazırlığında olduğunu da tespit etti.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, internet üzerinden bilet satışı yaptığını belirledi. Polis, sözkonusu adrese operasyon düzenledi.Partinin düzenleneceği adreste yapılan aramalarda 2 adet kırbaç, 1 bel korsesi, 1 sırt korsesi, 2 kapalı eldiven, 2 tasma zincir, 2 bel kemeri, 5 bağlama halatı, 1 BDSM tahtası olarak tabir edilen boyunduruk, 2 bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 vücut aksesuarı, 1 adet tasma ele geçirildi. Operasyonda 2 organizatörün de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden müşteri olarak değerlendirilen 23 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Partiyi organize eden L.S. ve T.T. isimli 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sapkın Parti Operasyonu: 25 Gözaltı - Son Dakika

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