İstanbul'da Sibirya Soğukları Geride Kalıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Sibirya Soğukları Geride Kalıyor

İstanbul'da etkili olan Sibirya kaynaklı soğuk havanın etkisi azalırken, sıcaklıkların artacağı ve mevsim normallerine yükseleceği tahmin ediliyor. Şehir genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Yağış beklenmiyor.

25.02.2025 10:13  Güncelleme: 11:32
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(İSTANBUL) İstanbul'da etkili olan Sibirya kaynaklı soğuk hava sıcaklığının tedavisiyle birlikte sıcaklıkların artacağı ve mevsim normallerine yükseleceği öngörülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un yıllık haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün kent genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Gün içindeki sıcaklıkların 7°C seviyelerinde seyrederken yağış öngörülmüyor.

İstanbul'da etkili olan Sibirya kaynaklı soğuk havanın erimesinin terk edilmesiyle birlikte sıcaklıkların artacağı ve mevsimlerin normallerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık artıyor, yağış beklenmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un yıllık haftalık hava tahmin raporuna göre, 25 Şubat 2025 Salı günü şehir genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava hakimi olacak. Gün içindeki sıcaklıkların 7°C seviyelerinde seyrederken yağış öngörülmüyor. Sabah saatleri 3°C olan hava sıcaklığı, öğle saatleri ise 7°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde 6°C, gece ise 5°C olarak ölçülecek. Nemlerin %45-70 aralığında katlanması sağlanırken, rüzgarın lodos ve kıble yönlerinden hafif, zaman orta kuvvette (5-20 km/s) tahmin ediliyor.

Barajların doluluk oranı artıyor

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 72,20 seviyesindeyken, deniz suyu sıcaklığı ise 8°C olarak kaydedildi.

Haftalık tahminlere göre İstanbul'da sıcaklıklar artmaya devam ediyor. 26 Şubat Çarşamba: En düşük 3°C, en yüksek 9°C 27 Şubat Perşembe: En düşük 5°C, en yüksek 12°C 28 Şubat Cuma: Yerel yağmurlar bekleniyor, sıcaklıklar 5-10°C arasında 1-3 Mart Hafta Sonu: En düşük 5°C, en yüksek 11-12°C, bahar havasına daha yakın bir seyir bekleniyor

Sibirya soğukları tükeniyor

İstanbul'da etkili olan Sibirya kaynaklı soğuk havanın erimesinin terk edilmesiyle birlikte sıcaklıkların artarak mevsimlerin normallerine yükseleceği, cemrenin ise belirgin şekilde hissedileceği tahmin ediliyor. Mart sıcaklıklarının ortalarına kadar sıcaklık değerlerinin mevsim normalleri sıcaklığı ile 1-3°C derece altında tutulacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Sibirya Soğukları Geride Kalıyor - Son Dakika

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