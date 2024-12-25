İstanbul\'da Sis Dalgası

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İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili olurken, Büyük Çamlıca Camisi'nin bir kısmı sis bulutlarının altında kaldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla etkili olmaya başlayan sis, Üsküdar, Ataşehir ve Ümraniye ile kentin bazı kesimlerinde puslu havaya neden oldu. Sis bulutları, yüksek binalar boyunca uzandı.

Üsküdar'da Kısıklı Mahallesi'nde yoğunlaşan sis, kentin turistik noktalarından Çamlıca Tepesi'nde de görüldü. Tepe boyunca etkisini sürdüren sis bulutları, Büyük Çamlıca Camisi ve çevresini kapladı. Caminin etrafını saran siste sadece minareler göründü.

Öte yandan Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince dronla görüntülendi.