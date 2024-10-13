Esenyurt'ta sokakta yürüyen genç kıza cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Şehitler Mahalle'sinde A.T. (24), sabah saatlerinde işe gitmek için yürüdüğü sırada bir kişinin kendisine cinsel tacizde bulunduktan sonra kaçtığını polise bildirdi.
Genç kızın şikayetçi olması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli S.D'yi (47) aynı mahallede gözaltına aldı.
Daha önce de cinsel saldırı ve yaralama suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da sokakta yürüyen genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika
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