Müstehcen yayın açan TikTokçular evlerinden alındı

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İstanbul'da sosyal medya üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaştıkları, canlı yayın yaptıkları ve cinsel içerkli diyalog içeren konuşmalar yaptıkları iddia edilen 5'i kadın 6 şüpheli, gözaltına alındı.

EVLERİNDEN TEK TEK ALINDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri TikTok ve Twitter isimli sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, başka hesaplar üzerinden cinsel içerikli videolar paylaştığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan incelemede, canlı yayın sırasında müstehcen konuşmalar gerçekleştirdikleri de öğrenilen şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından adreslerine baskın yapıldı.

Şüpheliler K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y ve N.G isimli şüpheliler, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Haklarında, TCK 226 (Müstehcenlik) suçundan işlem yapılan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi. 2'si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi.