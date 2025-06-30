İstanbul'da Su Tüketimi Artıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Su Tüketimi Artıyor

30.06.2025 11:12
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Sıcak hava nedeniyle İstanbul'da günlük su tüketimi arttı, baraj doluluk oranı %66,23.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle günlük su tüketimini yükselirken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, sıcaklıkların etkili olduğu 23-27 Haziran arasında şehre verilen günlük su miktarında bir hafta öncesine göre ortalama 80 bin metreküplük artış yaşandı, baraj doluluk oranı ise yüzde 66,23 olarak ölçüldü.

İstanbul ve çevresinde geçen hafta perşembe ve cuma günleri etkili olan sıcak havanın, şehir yaşamını olumsuz etkilemesinin yanı sıra barajlardaki su seviyelerini açısından da risk oluşturduğu belirtildi.

İSKİ İçme Suyu Arıtma Tesislerinden elde edilen verilere göre, 15- 21 Haziran'da kente verilen günlük 3 milyon 497 bin metreküp olan su miktarı, 22-28 Haziran'da 3 milyon 577 bin metreküpe çıktı. Bu artış günlük bazda ortalama 80 bin metreküp, haftalık bazda ise 560 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da barajların doluluk oranı

İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı 30 Haziran itibarıyla yüzde 66,23 olarak ölçüldü.

Barajlardaki doluluk oranları Alibey'de yüzde 49,56, Terkos'ta yüzde 69,12, Elmalı'da yüzde 81,06, Darlık'ta yüzde 72,06, Ömerli'de yüzde 72,67, Büyükçekmece'de yüzde 61,03, Sazlıdere'de yüzde 51,44, Istrancalar'da yüzde 24,12, Kazandere'de yüzde 64,87, Pabuçdere'de ise yüzde 65,18 olarak ölçüldü.

İSKİ istatistiklerine göre, 30 Haziran'da baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 86,1, 2016'da yüzde 71,64, 2017'de yüzde 77,86, 2018'de yüzde 80,23, 2019'da yüzde 78,44, 2020'de yüzde 64,88, 2021'de yüzde 73,66, 2022'de yüzde 73,9, 2023'te yüzde 43,97, 2024'te yüzde 69,68 ve 2025'te yüzde 66,23 olarak kaydedildi.

"Bu yaz mevsiminde bireysel davranışlarımızla büyük farklar oluşturabiliriz"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana İSKİ barajlarında özellikle kış aylarında doluluk oranlarının yüzde 70 ile 90 bandına kadar çıkabildiğini ancak sonbaharda sıcaklıkların artması ve su tüketiminin yükselmesiyle birlikte bu oranların yüzde 20'lerin altına kadar gerileyebildiğini söyledi.

Toros, 2007, 2008, 2014 ve 2021 yıllarının sonbahar mevsimlerinde barajlardaki doluluk oranının yüzde 20'nin altına indiğini ve bu durumun o yıllarda ciddi su sıkıntısı endişesine yol açtığını belirterek, bu yıl da benzer bir riskin bulunduğunu kaydetti.

Mevcut durumu dikkatle takip ettiklerini kaydeden Toros, "Bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında baraj doluluk oranları yüzde 70'in üzerindeydi. Ancak 21 Haziran 2025 itibarıyla bu oranların yüzde 70'in altına indiğini görüyoruz. Sıcak hava dalgaları ve artan su tüketimi nedeniyle yaz ortasında bu seviyelerin daha da hızlı düşme riski var. Bu da su temininde zorluklara neden olabilir." diye konuştu.

Toros, suyun kıymetinin her geçen yıl daha da arttığını belirterek, "Su, sadece bireysel sağlığımız için değil, toplumsal sürdürülebilirliğimiz açısından da hayati önemde. Sıcak havalarda artan su ihtiyacını karşılayabilmek için mevcut kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Vatandaşlarımızdan su israfından kaçınmalarını, musluklarını gereksiz yere açık bırakmamalarını, çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolmadan çalıştırmamalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillerin su sıkıntısı yaşamaması için toplumsal bilinç oluşturulması gerektiğini vurgulayan Toros, "Bu yaz mevsiminde bireysel davranışlarımızla büyük farklar oluşturabiliriz. Çocuklarımıza ve gençlerimize suyun değeri, israfın sonuçları anlatılmalı. Bu, geleceğe yapılacak en önemli yatırımlardan biridir. Unutmayalım ki her damla çok kıymetli." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Su Tüketimi Artıyor - Son Dakika

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