İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon

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(İSTANBUL)- İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; İstanbul başta olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini hakkında Kırmızı Bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde tutulan Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, İstanbul genelinde; 6 iş yeri kurşunlaması, 4 ikamet kurşunlaması, 1 araç kurşunlanması, 1 yağma ve alıkoyma, 2 tehdit olmak üzere 14 eyleme karışan 26 şüpheli ve sosyal medya propagandası yapan 11 şüpheli olmak üzere toplam 37 şüpheli belirlendi. Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerle ilgili çalışmanların ise sürdüğü belirtildi.