İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon

İstanbul'da iş yeri kurşunlayan, silahlı saldırılar düzenleyen ve tehditle haraç isteyen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda 4'ü çocuk 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 23 Temmuz'da Avcılar'da gerçekleşen silahlı yaralama olaylıyla ile ilgili çalışma başlattı. 29 Temmuz'da,1'i çocuk olmak üzere 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca yapılan telefon incelemesinde eylemin, Barış Boyun Suç Örgütü yöneticisi Recep Demir isimli kişinin talimatı ile gerçekleştirildiği belirlendi. Şüpheliler gözaltına alımdı.

RESTORAN KURŞUNLANDI, TALİMATI ÖRGÜT YÖNETİCİSİNDEN ALDIN

11 Temmuz'da ise Fatih'te bir restoranın kurşunlanması sonrası çalışma başlatıldı. 30 Temmuz'da olaya karıştığı belirlenen 3'ü çocuk 10 şüpheli yakalandı. Şüphelerim üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ayrıca yapılan telefon incelemelerinde Daltonlar suç örgütü yöneticisi Murat Küçükyavuz tarafından eylemin azmettirildiği tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

19 Temmuz'da ise Beykoz'da bulunan balık lokantasının sahibi ve Bağcılar'daki bir oto galerinin sahibinin telefonla aranarak kendini Daltonlar Suç Örgütü üyesi olarak tanıtarak haraç istediği tespit edilen 1 şüpheli Şanlıurfa'da yakalanarak gözaltına alındı.