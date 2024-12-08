İstanbul\'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Kutladı

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İstanbul'da yaşayan çok sayıda Suriyeli, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda kutladı, sevinç gösterileri yaptı.

Fatih Camisi'nin avlusunda toplanan Suriyeliler, ikindi namazının ardından peyderpey kutlamaların yapıldığı Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Ellerinde Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayraklar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini taşıyan gruptakiler, tekbir getirip, sevinç gösterisinde bulundu.

Kutlamalar nedeniyle park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaşadığını belirten Reyam Aswad, memleketi Suriye'ye dönmek için sabırsızlandığını söyledi.

Türkiye'nin bu süreçte kendilerine kucak açtığını ve bu durumdan memnun olduklarını ifade eden Aswad, Türk halkına teşekkür etti.

24 yaşındaki Yasin Bakri ise hayatının önemli bir kısmını Türkiye'de geçirmek durumunda kaldığını belirterek, misafirperverliği için Türk halkına minnettar olduğunu dile getirdi.

Bakri, "Bir süre sonra artık memleketimize döneceğiz. Burada güzel günler geçirdik. Türk halkına teşekkür ederiz. Günü gelince biz de Türkleri memleketimizde ağırlamak isteriz." dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına kucak açtıkları için teşekkür ederiz"

Türkiye'ye 2014'te geldiğini ve 2 çocuğunun burada doğduğunu söyleyen Anfal Yaktı ise süreci anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına kucak açtıkları için teşekkür eden Yaktı, "Türkiye'yi çok sevdik. Burada zorluk çekmedik. Kendi evimiz gibi davrandık. Zaten Türk halkını hiçbir zaman kendimizden ayırt etmedik." diye konuştu.

Fuad Barake de biran önce ülkesine dönmek için beklediğini belirterek, Türkiye'yi özleyeceklerini ve yaptığı iyilikleri unutmayacaklarını ifade etti.