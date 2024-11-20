İstanbul'da Suya Yüzde 17,5 Zam

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İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi.

İBB Meclisi Kasım ayı 5'inci oturumunda düzenlenen İSKİ Genel Kurulu toplantısı, Saraçhane'de bulunan İBB Başkanlık Binası'nda yapıldı. İBB Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlık ettiği genel kurulda, kurumun 2024 yılı faaliyet raporunu Genel Müdür Şafak Başa okudu. Ardından mecliste grubu bulunan partilerinden birer kişi faaliyet raporu hakkında konuşma yaptı. İSKİ 2024 faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı gündemine sunulan diğer teklifler görüşüldü. Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonlarının görüşerek meclis gündemine getirdikleri su satışı tarife değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi. İSKİ Genel Kurulu'nda zamlı tarifenin oy çokluğu ile kabul edilmesiyle, İstanbullu konut abonelerinin yüzde 85'inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yüzde 17,5 zam yapıldı.

'32,28 LİRADAN 37,92 LİRAYA YÜKSELDİ'

Yeni tarifeyle birlikte konutlarda 0-15 metreküp arası 1'inci kademenin birim fiyatının 32.28 liradan 37,92 liraya, 16-30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatının 49.17 liradan 57,78 liraya çıkarılması, 31 metreküp ve üzeri 3'üncü kademenin birim fiyatının 71.10 liradan 83,55 liraya çıkarılmasına karar verildi. İş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 lirayken 99,30 lira, ikinci kademe olan 16-50 metreküp arası 89.49 lirayken 105,15 lira, üçüncü kademe 51-100 metreküp arası 109,98 lirayken 129,24 lira ve 101 metreküp üzeri olan dördüncü kademe fiyatı ise 114,99 lirayken 135,12 lira olarak belirlendi. Su kapama-açma bedeli ise 379 liraya yükseldi. Teklif, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. Diğer yandan, 2025 yılında su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi+ Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (TÜFE+Yİ-ÜFE )/ 2 oranında her ay güncellenmesine, TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarifenin uygulamaya alınmasına karar verildi. İSKİ 2025 yılı mali bütçesi, harcama birimleri için toplamda 88 milyar 68 milyon lira olarak belirlendi.